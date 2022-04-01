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«Зенит» победил «Динамо» в молодежном первенстве, «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»

Роман Шишов
Корреспондент
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Состоялись матчи 21-го тура молодежного первенства М-Лига. «Зенит» на своем поле победил «Динамо» со счетом 1:0.

«Рубин» в гостях победил «Чертаново» (2:1), «Локомотив» дома разгромил «Крылья Советов» (4:1), «Нижний Новгород» на выезде победил «Арсенал» (2:1), «Строгино» также в гостях обыграло «УОР №5» (4:3), а «Уфа» победила «Химки» (1:0).

М-Лига

Группа 1

21-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0)

«Чертаново» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:0)

Голы: Хомяков, 13 (1:0). Моторин, 47 (1:1). Гасанов, 71 (1:2).

Нереализованный пенальти: Зияисов (Рубин — мол.), 11 (вратарь)

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

1 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново». 37 зрителей.

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:1 (0:1)

Голы: Тоцкий, 37 (0:1). Ларин, 80 — с пенальти (1:1). Чекалин, 84 (2:1). Чекалин, 89 (3:1). Попов, 90+1 (4:1).

Удаления: Мотовичев (Крылья Советов — мол.), 81. Тоцкий (Крылья Советов — мол.), 90+3.

Судья: Четкин (Омск).

1 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена». 56 зрителей.

Группа 2

21-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1)

Голы: Рузавин, 18 (0:1). Гордеев, 61 (1:1). Бондаренко, 76 — с пенальти (1:2).

Судья: Колесник (Санкт-Петербург).

1 апреля. Тула. Стадион «СШ Арсенал». 60 зрителей.

«УОР №5» (Егорьевск) — «Строгино» (Москва) — 3:4 (2:2)

Голы: Бескибальный, 5 (0:1). Исмаилов, 38 (1:1). Киракосян, 39 (1:2). Шевченко, 45 (2:2).

Варатынов, 62 (2:3). Колотуша, 68 (2:4). Несмачный, 85 (3:4).

Удаление: Исмаилов (УОР №5), 90.

Судья: Ткаченко (Москва).

1 апреля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн». 100 зрителей.

«Химки» (Химки) — «Уфа» (Уфа) — 0:1 (0:0)

Гол: Ковязин, 57.

Судья: Федотов (Павлово).

1 апреля. Химки. Стадион «Новые Химки». 100 зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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