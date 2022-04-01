«Зенит» победил «Динамо» в молодежном первенстве, «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»
Состоялись матчи 21-го тура молодежного первенства М-Лига. «Зенит» на своем поле победил «Динамо» со счетом 1:0.
«Рубин» в гостях победил «Чертаново» (2:1), «Локомотив» дома разгромил «Крылья Советов» (4:1), «Нижний Новгород» на выезде победил «Арсенал» (2:1), «Строгино» также в гостях обыграло «УОР №5» (4:3), а «Уфа» победила «Химки» (1:0).
М-Лига
Группа 1
21-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0)
«Чертаново» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:0)
Голы: Хомяков, 13 (1:0). Моторин, 47 (1:1). Гасанов, 71 (1:2).
Нереализованный пенальти: Зияисов (Рубин — мол.), 11 (вратарь)
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
1 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново». 37 зрителей.
«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:1 (0:1)
Голы: Тоцкий, 37 (0:1). Ларин, 80 — с пенальти (1:1). Чекалин, 84 (2:1). Чекалин, 89 (3:1). Попов, 90+1 (4:1).
Удаления: Мотовичев (Крылья Советов — мол.), 81. Тоцкий (Крылья Советов — мол.), 90+3.
Судья: Четкин (Омск).
1 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена». 56 зрителей.
Группа 2
21-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1)
Голы: Рузавин, 18 (0:1). Гордеев, 61 (1:1). Бондаренко, 76 — с пенальти (1:2).
Судья: Колесник (Санкт-Петербург).
1 апреля. Тула. Стадион «СШ Арсенал». 60 зрителей.
«УОР №5» (Егорьевск) — «Строгино» (Москва) — 3:4 (2:2)
Голы: Бескибальный, 5 (0:1). Исмаилов, 38 (1:1). Киракосян, 39 (1:2). Шевченко, 45 (2:2).
Варатынов, 62 (2:3). Колотуша, 68 (2:4). Несмачный, 85 (3:4).
Удаление: Исмаилов (УОР №5), 90.
Судья: Ткаченко (Москва).
1 апреля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн». 100 зрителей.
«Химки» (Химки) — «Уфа» (Уфа) — 0:1 (0:0)
Гол: Ковязин, 57.
Судья: Федотов (Павлово).
1 апреля. Химки. Стадион «Новые Химки». 100 зрителей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7