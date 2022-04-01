«Зенит» победил «Динамо» в молодежном первенстве, «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»

Состоялись матчи 21-го тура молодежного первенства М-Лига. «Зенит» на своем поле победил «Динамо» со счетом 1:0.

«Рубин» в гостях победил «Чертаново» (2:1), «Локомотив» дома разгромил «Крылья Советов» (4:1), «Нижний Новгород» на выезде победил «Арсенал» (2:1), «Строгино» также в гостях обыграло «УОР №5» (4:3), а «Уфа» победила «Химки» (1:0).

М-Лига

Группа 1

21-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0)

«Чертаново» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:0)

Голы: Хомяков, 13 (1:0). Моторин, 47 (1:1). Гасанов, 71 (1:2).

Нереализованный пенальти: Зияисов (Рубин — мол.), 11 (вратарь)

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

1 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново». 37 зрителей.

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:1 (0:1)

Голы: Тоцкий, 37 (0:1). Ларин, 80 — с пенальти (1:1). Чекалин, 84 (2:1). Чекалин, 89 (3:1). Попов, 90+1 (4:1).

Удаления: Мотовичев (Крылья Советов — мол.), 81. Тоцкий (Крылья Советов — мол.), 90+3.

Судья: Четкин (Омск).

1 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена». 56 зрителей.

Группа 2

21-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1)

Голы: Рузавин, 18 (0:1). Гордеев, 61 (1:1). Бондаренко, 76 — с пенальти (1:2).

Судья: Колесник (Санкт-Петербург).

1 апреля. Тула. Стадион «СШ Арсенал». 60 зрителей.

«УОР №5» (Егорьевск) — «Строгино» (Москва) — 3:4 (2:2)

Голы: Бескибальный, 5 (0:1). Исмаилов, 38 (1:1). Киракосян, 39 (1:2). Шевченко, 45 (2:2).

Варатынов, 62 (2:3). Колотуша, 68 (2:4). Несмачный, 85 (3:4).

Удаление: Исмаилов (УОР №5), 90.

Судья: Ткаченко (Москва).

1 апреля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн». 100 зрителей.

«Химки» (Химки) — «Уфа» (Уфа) — 0:1 (0:0)

Гол: Ковязин, 57.

Судья: Федотов (Павлово).

1 апреля. Химки. Стадион «Новые Химки». 100 зрителей.