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Сегодня, 20:17

Миранчук — о матче с «Зенитом»: «В Хабаровске были игры и похуже»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча 17-го тура против «Зенита» (3:1).

«Были и в Хабаровске матчи похуже. Мы победили, как можно быть недовольным игрой? Хороший матч получился и для нас, и для зрителей, которые пришли поддержать. Какие-то разговоры о том, что матч может отмениться, были. Но мы все настраивались на игру.

Сейчас самое главное — закончить на хорошей ноте. Такие победы, как сегодня, нас должны подстегнуть. В чем секрет второй победы над «Зенитом»? У нас просто хорошая команда, хороший коллектив. Мы реально в таких матчах настраиваемся биться друг за друга. Что мешает в других? Много разных факторов. Еще второй круг есть», — сказал Миранчук.

«Локомотив» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов).

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Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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