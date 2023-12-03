Семак: «Ждем ли саудитов? Если это качественные арбитры, то почему нет?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судейских ошибках.

«Что касается карточки Пиняева не могу ничего сказать. Что касается ошибок судей... Судьи тоже люди. Невозможно безошибочно судить. Ждем ли саудитов? Если это качественные арбитры, то почему нет?» — сказал Семак.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Белоруссии и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.