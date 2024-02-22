Полузащитник ЦСКА Кучаев прибыл на сборы «Пари НН» в ОАЭ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил «СЭ», что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прибыл в расположение клуба в ОАЭ, где команда проходит зимние сборы в рамках подготовки к весенней части сезона.

«Пока нет окончательного решения. Может ли трансфер не состоятся? Может произойти все что угодно. Кучаев давно на сборах, но бумаги не подписаны. В эти минуты идут переговоры. Надеемся, что в ближайшее время они как-то закончатся», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В текущем сезоне Кучаев принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. В ноябре он получил мышечное повреждение и два последних матча года провел в запасе.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Сергей Юран, набрала 24 очка за 18 туров.

19 февраля Юран заявил, что Кучаев перейдет в «Пари НН» на правах аренды, однако ни нижегородцы, ни ЦСКА не подтверждали сделку официально.