Хавбек «Крыльев» Соколов отправится на зимний сбор с «Локомотивом»
Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов отправится на зимний сбор в составе «Локомотива», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, железнодорожники собираются подписать с 19-летним игроком полноценный контракт в январе.
Соглашение Соколова с «Крыльями» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за самарцев 12 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
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|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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|
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Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
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|
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