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Сегодня, 10:49

Хавбек «Крыльев» Соколов отправится на зимний сбор с «Локомотивом»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов отправится на зимний сбор в составе «Локомотива», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, железнодорожники собираются подписать с 19-летним игроком полноценный контракт в январе.

Соглашение Соколова с «Крыльями» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за самарцев 12 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-kry-l-ev-sovetov-sokolov-mozhet-otpravit-sya-na-zimnie-sbory-s-lokomotivom/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артем Соколов
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Факел

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