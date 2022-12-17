Ботнарь должен вернуться в общую группу «Торпедо» на сборах в Турции

Представитель вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря Дмитрий Кигинько рассказал о сроках возвращения футболиста.

«Ботнарь опережает сроки восстановления. Он проходит курс реабилитации, «Торпедо» очень помогает. Виталий индивидуально занимается с реабилитологом, динамика положительная — он уже бегает на поле. В январе команда поедет на сбор. Не уверен, что Ботнарь примет участие в беговых занятиях, но по срокам в Турции он должен вернуться в общую группу», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

21-летний Ботнарь травмировал крестообразные связки в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1). В конце августа голкипер перенес операцию в Италии.

В сезоне-2022/23 Ботнарь пропустил семь голов в четырех матчах, отыграв одну встречу на ноль.