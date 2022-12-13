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Коваленко — об интересе «Динамо»: «В будущем хочется поиграть в топ-клубе, но это надо делать на пике»

Коваленко высказался о своем будущем в «Крыльях Советов»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

— В «Крыльях» ты в аренде — у тебя контракт с «Сочи». Следишь за тем, что там происходит?

— Да. Я читал, что ушел Гаранин. Надеюсь, у них все будет хорошо. Но на данный момент я игрок «Крыльев». Все мысли сейчас у меня только о Самаре.

— Пару месяцев назад писали, что тобой интересовалось «Динамо».

— Слышал об этом. Конечно, в будущем мне хочется поиграть в топ-клубе, но это надо делать на пике. Мне еще много над чем нужно поработать.

— Летом такой переход возможен?

— Надо изучать предложение, разговаривать с родителями, с агентом. Но желание попробовать себя в сильнейших клубах страны, конечно, есть.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Аргентина
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ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

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2.60

Х2

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2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

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ФК Крылья Советов (Самара)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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