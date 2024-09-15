Кривцов: «Конфликт с руководством и штабом? Ничего не знаю, у меня хорошие отношения»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал перевод в «Краснодар-2».
Хавбек заявил, что у него нет конфликта с ни руководством клуба, ни с тренерским штабом.
«Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, все окей. Ничего не слышал об этом», — цитирует полузащитника «РБ Спорт».
В этом сезоне 22-летний россиянин сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также 5 сентября он сыграл один тайм за сборную России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).
Источник: РБ Спорт
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|3
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|
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|6
|0
|2
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|18
|
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|4
|2
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|
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|4
|1
|3
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|13
|
6
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|4
|1
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|
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|2
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|
8
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|3
|1
|4
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|
9
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|3
|0
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|
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|2
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|
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|2
|1
|5
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|7
|
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|3
|3
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|6
|
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|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
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|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
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|1
|2
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|3-14
|5
|
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|Ахмат
|7
|0
|5
|2
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|5
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
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|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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ЖК
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
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