Кривцов: «Конфликт с руководством и штабом? Ничего не знаю, у меня хорошие отношения»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал перевод в «Краснодар-2».

Хавбек заявил, что у него нет конфликта с ни руководством клуба, ни с тренерским штабом.

«Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, все окей. Ничего не слышал об этом», — цитирует полузащитника «РБ Спорт».

В этом сезоне 22-летний россиянин сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также 5 сентября он сыграл один тайм за сборную России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).