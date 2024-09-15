Нападающий Гуарирапа — об интересе «Партизана»: «Ничего не слышал об этом. Я рад находиться в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к своему трансферу сербского «Партизана».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Партизан» пытался перехватить 21-летнего венесуэльца у армейцев.

«Ничего не слышал об интересе «Партизана» ко мне, тем более после того, как я подписал контракт с ЦСКА. Может быть, мой агент что-то знает. Но сейчас я в ЦСКА, рад здесь находиться и играть за этот клуб», — сказал Гуарирапа «СЭ».

Гуарирапа перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды в летнее трансферное окно.