Сильянов: «Ничья с «Краснодаром» для «Локомотива» не супер результат»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов оценил игру команды с «Краснодаром» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«По такой игре и с нашими моментами я считаю, что это не супер [результат]», — приводит слова Сильянова Legalbet.

По итогам встречи «Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 40 баллов, идет на второй строчке.