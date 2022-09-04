Новичок «Краснодара» Баньяц: «Очень счастлив быть в клубе»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился впечатлениями от матча против «Сочи» (2:0) и рассказал, как проходит адаптация.

— Как тебе игра, не показалась ли она тебе сложной для «Краснодара»?

— Нет, она не тяжелая. Возможно, первые 10-15 минут были сложными, когда я сидел на скамейке. В целом, все было отлично. Мы победили и идем дальше. Поздравляю команду, это важная победа для нас.

— Ты уже полностью адаптировался в «Краснодаре»? Чувствуешь себя комфортно?

— Да, конечно! Нет никаких проблем. Все люди в клубе очень добры ко мне, игроки — просто топ у нас. Все очень хорошо.

— Что вообще думаешь о переходе в «Краснодар». Нравится играть в России?

— Очень-очень счастлив быть здесь. «Краснодар» — большой клуб, здорово играть в нем. Это огромный шаг в моей карьере, — приводит «РБ Спорт» слова Баньяца.

Летом 22-летний серб заключил соглашение с «Краснодаром» до 2026 года.

После восьми матчей РПЛ «быки» занимают 2-е место, набрав 17 очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в субботу, 10 сентября