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4 сентября, 10:40

Новичок «Краснодара» Баньяц: «Очень счастлив быть в клубе»

Мария Гусева
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился впечатлениями от матча против «Сочи» (2:0) и рассказал, как проходит адаптация.

— Как тебе игра, не показалась ли она тебе сложной для «Краснодара»?
— Нет, она не тяжелая. Возможно, первые 10-15 минут были сложными, когда я сидел на скамейке. В целом, все было отлично. Мы победили и идем дальше. Поздравляю команду, это важная победа для нас.

— Ты уже полностью адаптировался в «Краснодаре»? Чувствуешь себя комфортно?
— Да, конечно! Нет никаких проблем. Все люди в клубе очень добры ко мне, игроки — просто топ у нас. Все очень хорошо.

— Что вообще думаешь о переходе в «Краснодар». Нравится играть в России?
— Очень-очень счастлив быть здесь. «Краснодар» — большой клуб, здорово играть в нем. Это огромный шаг в моей карьере, — приводит «РБ Спорт» слова Баньяца.

Летом 22-летний серб заключил соглашение с «Краснодаром» до 2026 года.

После восьми матчей РПЛ «быки» занимают 2-е место, набрав 17 очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в субботу, 10 сентября

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihajlo-banyats-ochen-schastliv-igrat-za-krasnodar-ya-uzhe-polnost-yu-adaptirovalsya-v-komande/
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И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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