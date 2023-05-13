Полузащитник «Краснодара» Ахметов: «Зенит» всегда хочет выигрывать и доминировать на своей арене"

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в матче 27-го тура РПЛ.

— Хотели выиграть — не получилось. Играется ли на «Газпром Арене» по-особенному? Здесь всегда тяжело играть, потому что «Зенит» всегда хочет выигрывать и доминировать на своей арене. Хоть они уже и стали чемпионами, играть нелегко, — сказал Ахметов.

— Почему сегодня не получилась ваша фирменная штука, когда вы всех обыгрываете?

— Потому что я больше играл в полузащите и мало было ситуаций один в один.

— Не хватало ли вам тех футболистов, которых берегут к Кубку?

— Конечно. Каждый игрок важен для нас. Получили другие ребята шанс.

Этот матч стал для «Зенита» первым в статусе чемпиона России. «Краснодар» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Георгий Горностаев)