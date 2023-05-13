Семак: «К следующему матчу будут готовиться все, за исключением травмированных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будут ли легионеры играть в следующих матчах.

— Будут ли бразильцы играть в следующих матчах или они уходят в отпуск?

— Все решения по поводу игроков не только бразильцев, но и наших игроков, которые играли больше остальных, мы будем принимать индивидуально. Возможно, кто-то уедет. К следующему матчу будут готовиться все, за исключением травмированных и тех, у кого есть какие-то проблемы. Дальше будем отталкиваться от того, вызовут ли кого-то в сборную. Будем варьировать количество отдыхов для наших игроков. Этот отдых они заслужили. Ротация, безусловно, будет, а какая — решим в зависимости от ситуации по отношению к каждому игроку.

(Георгий Горностаев)