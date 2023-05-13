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Сегодня, 19:31

Семак: «К следующему матчу будут готовиться все, за исключением травмированных»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будут ли легионеры играть в следующих матчах.

— Будут ли бразильцы играть в следующих матчах или они уходят в отпуск?

— Все решения по поводу игроков не только бразильцев, но и наших игроков, которые играли больше остальных, мы будем принимать индивидуально. Возможно, кто-то уедет. К следующему матчу будут готовиться все, за исключением травмированных и тех, у кого есть какие-то проблемы. Дальше будем отталкиваться от того, вызовут ли кого-то в сборную. Будем варьировать количество отдыхов для наших игроков. Этот отдых они заслужили. Ротация, безусловно, будет, а какая — решим в зависимости от ситуации по отношению к каждому игроку.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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 24 1 4
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Локомотив

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Локомотив

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