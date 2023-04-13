Полузащитник «Факела» Квеквескири продлил контракт с клубом
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Квеквескири перешел в «Факел» из «СКА-Хабаровска» летом 2022 года и подписал контракт с клубом на один сезон.
В сезоне-2022/23 33-летний футболист забил три гола и сделал один результативный пас в 23 матчах за «Факел» во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4
Новости