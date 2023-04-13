Полузащитник «Факела» Квеквескири продлил контракт с клубом

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Квеквескири перешел в «Факел» из «СКА-Хабаровска» летом 2022 года и подписал контракт с клубом на один сезон.

В сезоне-2022/23 33-летний футболист забил три гола и сделал один результативный пас в 23 матчах за «Факел» во всех турнирах.