Нападающий «Торпедо» Рейна уверен в победе над «Спартаком»

Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна заявил «СЭ», что уверен в победе своей команды над «Спартаком» в матче 23-го тура РПЛ.

— Следующий ваш соперник — «Спартак». Знаете что-либо об этой команде?

— Не знаю игроков «Спартака», но если мы будем играть так, как против «Факела», борясь за каждый матч, все возможно в футболе. Мы можем обыграть «Спартак»! — заявил Рейна «СЭ».

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится в субботу, 15 апреля и начнется в 19.00 (мск).