Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал неудачный старт команды в РПЛ.

«Читал заявление клуба по поводу неудачного старта этого сезона. Отреагировал нормально, в команде это не обсуждали. Самое главное, что мы не должны работать отдельно. Команда, руководство, болельщики — это одно целое. Если не будет единства, то получится, как у лебедя, рака и щуки. Нужно быть вместе и в горе, и в счастье», — сказал Квеквескири «СЭ».

После трех туров воронежцы занимают последнее место, не набрав ни одного очка.

13 августа «Факел» сыграет на выезде с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.