Джику — об ужесточении лимита в РПЛ: «Меня это не беспокоит. Это неважно, если ты хорошо играешь»

Защитник «Спартака» Александер Джику объяснил, почему принял решение перейти в РПЛ.

— Объясни мотивацию перехода в российскую лигу, где нет еврокубков?

— Я провел отличные два сезона. В этом сезоне я не очень много играл. Я поговорил с клубом и они сказали, что кого-то нужно продать. Я принял решение, что я готов. Позже с предложением вышел «Спартак» и я его принял. У меня уже был опыт игры в еврокубках, надеюсь, через пару лет что-то изменится и мы будем играть.

— Не боишься ли из-за лимита, что это скажется на твоей карьере?

— Меня это не беспокоит. Это неважно, если ты хорошо играешь.

— В «Спартаке» играл Георгий Джикия, которого в команде называли созвучно с твоей фамилией «Джика». Что-то знаешь об этом?

— Да, много людей рассказали мне об этом. Я не знаю кто это такой, но, надеюсь, узнать позже.

31-летний защитник сборной Ганы перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025-го. Джику дебютировал за красно-белых в 8-м туре РПЛ с «Динамо» (2:2).