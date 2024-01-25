Зделар: «На тренировочных сборах важно выигрывать»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал сборы армейцев в Абу-Даби (ОАЭ).

«Важно ли выигрывать на сборах? Конечно, потому что это всем гарантирует хорошее настроение! Нужно выигрывать каждую игру — так создается правильная атмосфера, необходимый победный настрой для команды. Надо двигаться дальше в том же духе», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

1 февраля ЦСКА сыграет с «Андижаном» в товарищеском матче.