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Сенников не видит серьезной проблемы в том, что у Томпсона в Чили идет суд

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о судебном разбирательстве новичка «Оренбурга» Хорди Томпсона.

Оренбуржцы арендовали форварда у «Коло-Коло». Томпсон обвиняется в домашнем насилии и попытке убийства своей бывшей девушки. В декабре 2023 года чилийский суд под залог в 100 миллионов песо предоставил футболисту отсрочку наказания сроком на шесть месяцев.

«Я слышал, что он там заложил квартиру, чтобы приехать сюда. Но там идет суд. У Промеса уже второй год идет суд. Ничего в этом страшного нет. Если даже там какая-то непонятная ситуация, то в любом случае, Томпсону здесь играть будет легче. Он будет отвлечен от той ситуации, для самого игрока это лучше, куда-то уехать в другую страну. Это не попытка избежать наказания, а просто для того, чтобы нормально тренироваться, играть и сосредоточиться на футболе», — приводит Metaratings.ru слова Сенникова.

19-летний Томпсон — воспитанник «Коло-Коло», он забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-u-tompsona-v-chili-idet-sud-no-nichego-v-etom-strashnogo-net-327535/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Локомотив

 6
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