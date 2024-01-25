Сенников не видит серьезной проблемы в том, что у Томпсона в Чили идет суд

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о судебном разбирательстве новичка «Оренбурга» Хорди Томпсона.

Оренбуржцы арендовали форварда у «Коло-Коло». Томпсон обвиняется в домашнем насилии и попытке убийства своей бывшей девушки. В декабре 2023 года чилийский суд под залог в 100 миллионов песо предоставил футболисту отсрочку наказания сроком на шесть месяцев.

«Я слышал, что он там заложил квартиру, чтобы приехать сюда. Но там идет суд. У Промеса уже второй год идет суд. Ничего в этом страшного нет. Если даже там какая-то непонятная ситуация, то в любом случае, Томпсону здесь играть будет легче. Он будет отвлечен от той ситуации, для самого игрока это лучше, куда-то уехать в другую страну. Это не попытка избежать наказания, а просто для того, чтобы нормально тренироваться, играть и сосредоточиться на футболе», — приводит Metaratings.ru слова Сенникова.

19-летний Томпсон — воспитанник «Коло-Коло», он забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду.