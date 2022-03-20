ЦСКА — «Рубин»: Гбамен увеличил преимущество хозяев
Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен забил гол в первом тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.
Языджи сделал сильный прострел со штрафного, мяч пролетел на дальнюю штангу и отскочил от игрока ЦСКА к Гбамену, который уже отправил его в сетку.
Стоит отметить, что в моменте с рикошетом мяч задел руку игроку ЦСКА и уже потом отлетел к Гбамену.
ВАР просматривал эпизод, но гол был засчитан.
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|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
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|
Уфа – Краснодар
|- : -
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|
ЦСКА – Рубин
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|
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