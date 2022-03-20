ЦСКА — «Рубин»: Гбамен увеличил преимущество хозяев

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен забил гол в первом тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Языджи сделал сильный прострел со штрафного, мяч пролетел на дальнюю штангу и отскочил от игрока ЦСКА к Гбамену, который уже отправил его в сетку.

Стоит отметить, что в моменте с рикошетом мяч задел руку игроку ЦСКА и уже потом отлетел к Гбамену.

ВАР просматривал эпизод, но гол был засчитан.