Юрий Гаврилов: «Новое руководство «Спартака» меня пока не устраивает»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил работу управленцев красно-белых.

«Мы туда не лезем, пришли новые люди, новое руководство. Прошло мало времени, чтобы оценивать новых боссов. Пока что новое руководство не устраивает. «Спартак» — народная команда. Перед ней каждый год ставятся самые высокие задачи», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

В августе 2022 года Леонид Федун продал «Спартак». Теперь клубом владеет «Лукойл».