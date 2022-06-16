Кучаев рассказал о первой тренировке ЦСКА под руководством Федотова

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в казанском клубе.

«Большой опыт для меня. Много научился у Леонида Викторовича. Результаты подкачали, но именно для меня это большой опыт был», — сказал Кучаев в интервью пресс-службе московского клуба.

Также полузащитник поделился мнением о первой тренировке под руководством нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Пока была просто втягивающая тренировка. Ничего сложного. Обычные какие-то банальные упражнения. Поэтому завтра начнем уже в полной мере работать, завтра и посмотрим», — сказал он.

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах во всех турнирах. По итогам сезона «Рубин» вылетел из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

15 июня ЦСКА объявил о назначении 55-летнего Федотова на пост главного тренера.