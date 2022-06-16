«Оренбург» продлил аренду полузащитника «Локомотива» Титкова еще на один год

«Локомотив» объявил, что полузащитник команды Николай Титков проведет еще один сезон в «Оренбурге».

Клубы договорились о продлении арендного соглашения до конца сезона-2022/23.

Титков выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В прошлом сезоне 21-летний футболист забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 39 матчах за команду.

По итогам сезона-2021/22 «Оренбург» занял 3-е место в ФНЛ и попал в стыковые матчи за право выйти в РПЛ, по итогам которых победил «Уфу» (4:3 по сумме двух матчей). Оренбуржцы проведут следующий сезон в премьер-лиге.