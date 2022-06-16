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«Оренбург» продлил аренду полузащитника «Локомотива» Титкова еще на один год

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Локомотив» объявил, что полузащитник команды Николай Титков проведет еще один сезон в «Оренбурге».

Клубы договорились о продлении арендного соглашения до конца сезона-2022/23.

Титков выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В прошлом сезоне 21-летний футболист забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 39 матчах за команду.

По итогам сезона-2021/22 «Оренбург» занял 3-е место в ФНЛ и попал в стыковые матчи за право выйти в РПЛ, по итогам которых победил «Уфу» (4:3 по сумме двух матчей). Оренбуржцы проведут следующий сезон в премьер-лиге.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/titkov-orenburg-loan/
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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