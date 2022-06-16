Зарема Салихова отреагировала на представление Бакаева в «Зените» скандальным видео из академии «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на представление «Зенитом» Зелимхана Бакаева скандальным видео из академии красно-белых.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с 25-летним футболистом на три года с возможностью продления еще на сезон. Пресс-служба «Зенита» презентовала игрока, опубликовав видео из академии красно-белых, в котором полузащитник вместе с другими воспитанниками скандирует кричалку «Зенит» — моя судьба».

«У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость. Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес — не потолок).

Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова. «Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку. Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра», — написала Салихова в своем блоге на Sports.ru.

Зелимхан Бакаев – воспитанник «Спартака». В начале июня футболист покинул московскую команду на правах свободного агента — клуб не стал продлевать контракт с игроком.