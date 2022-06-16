Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:28

Зарема Салихова отреагировала на представление Бакаева в «Зените» скандальным видео из академии «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на представление «Зенитом» Зелимхана Бакаева скандальным видео из академии красно-белых.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с 25-летним футболистом на три года с возможностью продления еще на сезон. Пресс-служба «Зенита» презентовала игрока, опубликовав видео из академии красно-белых, в котором полузащитник вместе с другими воспитанниками скандирует кричалку «Зенит» — моя судьба».

«У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость. Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес — не потолок).
Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова. «Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку. Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра», — написала Салихова в своем блоге на Sports.ru.

Зелимхан Бакаев – воспитанник «Спартака». В начале июня футболист покинул московскую команду на правах свободного агента — клуб не стал продлевать контракт с игроком.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zarema/3052726.html
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
18
33
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Звезда ММА Владимир Минеев сыграл главную роль в фильме. Стоит ли идти на его «Бультерьера»?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Представитель Бакаева ответил на слова Салиховой о трансфере футболиста в «Зенит»
Зиньковский признан лучшим игроком «Крыльев Советов» в сезоне-2021/22
«Оренбург» продлил аренду полузащитника «Локомотива» Титкова еще на один год
Кучаев рассказал о первой тренировке ЦСКА под руководством Федотова
«Зенит» не ведет переговоров с «Рубином» по Дюпину
В «Зените» опровергли информацию об интересе к Агаларову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» не ведет переговоров с «Рубином» по Дюпину

Кучаев рассказал о первой тренировке ЦСКА под руководством Федотова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости