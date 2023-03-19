Обляков: «Тяжело такой отрыв от первого места отыграть. Но хочется выигрывать трофеи»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Не сказал бы, что поле ужасное. На своем всегда приятно играть. Оно домашнее!

Мотивация выигрывать каждый матч. Чемпионат завершен? Тяжело такой отрыв отыграть. Конечно, хочется выигрывать трофеи. Согласен, что первое место — это престиж. Кубок основная мотивация? Сегодня была мотивация, но это же не Кубок.

Матчи с Ираном и Ираком? Едем доказывать свою состоятельность. Всегда хочется играть за сборную, — сказал Обляков.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.