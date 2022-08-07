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Медина — о матче с «Факелом»: «Одна из самых сложных игр за ЦСКА! Хорошая победа!»

Медина высказался о победе ЦСКА над «Факелом»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о победе армейцев над «Факелом» в 4-м туре РПЛ (4:1).

«Действительно, это была одна из самых сложных игр за ЦСКА. «Факел» играл достаточно решительно. Поэтому нам нужно было больше бороться в каждом моменте. В начале игры мы выглядели не очень, но дальше — мы добавили. Мы нашли свою игру. Они забили с пенальти, но ничего страшного. Мы играли собранно, а «Факел» пытался поймать нас на контратаках. Это была хорошая игра. Хорошая победа! Пенальти? Я сказал Чалову, что хочу ударить. Федя ответил, что он 9 номер и он тоже хочет забивать. Но для меня важно забивать. Ничего такого. Я могу сделать пенальти, но мне важно, чтобы его забили. Работа судьи? На мой взгляд, пенальти для «Факела» не было. Но мы должны играть и выигрывать матчи. Не надо обращать на это внимание», — сказал Медина.

ЦСКА одержал третью победу в нынешнем сезоне чемпионата страны. Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.

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Основные источники исследования

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Крылья Советов
Динамо

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18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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 3 : 0
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 - : -
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