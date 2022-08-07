Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о победе армейцев над «Факелом» в 4-м туре РПЛ (4:1).

«Действительно, это была одна из самых сложных игр за ЦСКА. «Факел» играл достаточно решительно. Поэтому нам нужно было больше бороться в каждом моменте. В начале игры мы выглядели не очень, но дальше — мы добавили. Мы нашли свою игру. Они забили с пенальти, но ничего страшного. Мы играли собранно, а «Факел» пытался поймать нас на контратаках. Это была хорошая игра. Хорошая победа! Пенальти? Я сказал Чалову, что хочу ударить. Федя ответил, что он 9 номер и он тоже хочет забивать. Но для меня важно забивать. Ничего такого. Я могу сделать пенальти, но мне важно, чтобы его забили. Работа судьи? На мой взгляд, пенальти для «Факела» не было. Но мы должны играть и выигрывать матчи. Не надо обращать на это внимание», — сказал Медина.

ЦСКА одержал третью победу в нынешнем сезоне чемпионата страны. Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.