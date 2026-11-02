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Крылья Советов — Зенит: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 2 ноября 2026

«Крылья Советов» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Зенит»

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги в понедельник, 2 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:3
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 17.55 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru с учетом условий доступа к трансляции.

В 12-м туре «Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» (2:0), а «Зенит» дома победил махачкалинское «Динамо» (2:0).

После 12 матчей самарцы набрали 15 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы имеют 27 очков и располагаются на второй строчке, уступая московскому «Динамо» один балл.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде — на «СЭ»

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«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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