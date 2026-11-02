«Крылья Советов» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги в понедельник, 2 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 17.55 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru с учетом условий доступа к трансляции.

В 12-м туре «Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» (2:0), а «Зенит» дома победил махачкалинское «Динамо» (2:0).

После 12 матчей самарцы набрали 15 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы имеют 27 очков и располагаются на второй строчке, уступая московскому «Динамо» один балл.

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