Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить по кружечке пива после победы над «Факелом»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала слова главного тренера команды Владимира Федотова в раздевалке после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1.

В составе армейцев забитыми мячами отметились Константин Кучаев, Хесус Медина с пенальти, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль.

«Мы говорим, что без мужиков и без характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что-то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело. Еще говорим: характер, характер и еще раз характер. За команду! По кружечке пива можно.Но потом подумать о команде и вторую отставить. Все, браво, ребят!» — сказал Федотов.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице.