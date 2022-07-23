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Зайнутдинов: «Хотел бы сыграть против Криштиану Роналду»

Зайнутдинов заявил, что хотел бы сыграть против Криштиану Роналду
Алексей Еремин
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов после матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) рассказал, против какого нападающего хотел бы сыграть.

«Если брать «Сочи», то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч. Два разных тайма, было тяжело со всеми. А если говорить, что против кого хотел бы сыграть — Криштиану Роналду», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

24-летний казахстанский полузащитник Зайнутдитов выступает за ЦСКА с августа 2020 года, после перехода из «Ростова».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. В 3-м туре армейцы на выезде сыграют против «Нижнего Новгорода».

Источник: https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bakhtiyer-zaynutdinov-gotov-igrat-tam-gde-prinesu-polzu-komande/

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21%

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Локомотив
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19%

1.70

Х

9%

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Бактиер Зайнутдинов
Георгий Мелкадзе
Жоаозиньо
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2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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