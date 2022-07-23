Зайнутдинов: «Хотел бы сыграть против Криштиану Роналду»

Зайнутдинов заявил, что хотел бы сыграть против Криштиану Роналду

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов после матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) рассказал, против какого нападающего хотел бы сыграть.

«Если брать «Сочи», то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч. Два разных тайма, было тяжело со всеми. А если говорить, что против кого хотел бы сыграть — Криштиану Роналду», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

24-летний казахстанский полузащитник Зайнутдитов выступает за ЦСКА с августа 2020 года, после перехода из «Ростова».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. В 3-м туре армейцы на выезде сыграют против «Нижнего Новгорода».