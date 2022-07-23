На 36-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Урал» арбитр Ян Бобровский показал красную карточку Лео Гогличидзе и удалил его с поля. Судья решил, что игрок гостей лишил Юрия Ковалева явной возможности забить гол. Правильно ли поступил судья? Мнения наших экспертов разделились.

Сначала опишу ситуацию. Гогличидзе был первым на мяче и пихнул его в направлении боковой линии. Затем к мячу устремился Ковалев, он явно опережал соперника. В тот момент, когда оба игрока находились на игровом расстоянии от мяча, футболист «Урала» нарушил правила.

«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Скриншот трансляции

«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Скриншот трансляции

«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Скриншот трансляции

«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Скриншот трансляции.

Почему разделились мнения? Те, кто поддерживают решение Бобровского, обращают внимание на то, что Ковалев вот-вот должен был получить контроль над мячом. И вряд ли его догнал бы другой игрок «Урала».

Те, кто выступает против удаления, говорят о месте фола и расстоянии до ворот, а также о направлении движения мяча (в сторону боковой линии) и выражают несогласие с тем, что у футболиста «Оренбурга» была явная возможность забить.

«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Скриншот трансляции

У «Урала» есть основания обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой дать оценку решению арбитра. Однако, думаю, с учетом тенденций этого года больше шансов, что эксперты поддержат Бобровского.