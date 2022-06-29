Зайнутдинов прокомментировал назначение Федотова главным тренером ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером команды.
15 июня армейцы объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб красно-синих вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».
«Все приняли Владимира Валентиновича отлично, — приводит слова Зайнутдинова Metaratings.ru. — С первых тренировок тренер начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду. Сборы у Федотова очень сложные: много бегаем, работаем в тренажерном зале. Хотя они и должны быть такими».
Также полузащитник высказался о качествах Федотова, а также прокомментировал мнение о том, что у тренера может не получиться в ЦСКА из-за отсутствия опыта работы в топ-клубах.
«Пока мне сложно оценить его особенные качества, потому что команда познакомилась с ним совсем недавно. Задай мне этот вопрос в конце сезона, и я на него точно отвечу. Дай бог, чтобы все у него в ЦСКА получилось лучшим образом. Я ни капли неуверенности у Владимира Валентиновича не заметил. Сейчас Федотов выглядит очень уверенным тренером», — сказал он.
В прошедшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова завоевал серебряные медали чемпионата России. ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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