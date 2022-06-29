Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:48

Зайнутдинов прокомментировал назначение Федотова главным тренером ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером команды.

15 июня армейцы объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб красно-синих вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Все приняли Владимира Валентиновича отлично, — приводит слова Зайнутдинова Metaratings.ru. — С первых тренировок тренер начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду. Сборы у Федотова очень сложные: много бегаем, работаем в тренажерном зале. Хотя они и должны быть такими».

Также полузащитник высказался о качествах Федотова, а также прокомментировал мнение о том, что у тренера может не получиться в ЦСКА из-за отсутствия опыта работы в топ-клубах.

«Пока мне сложно оценить его особенные качества, потому что команда познакомилась с ним совсем недавно. Задай мне этот вопрос в конце сезона, и я на него точно отвечу. Дай бог, чтобы все у него в ЦСКА получилось лучшим образом. Я ни капли неуверенности у Владимира Валентиновича не заметил. Сейчас Федотов выглядит очень уверенным тренером», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова завоевал серебряные медали чемпионата России. ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/blog/intervyu-bakhtiera-zaynutdinova-o-roli-v-tsska-sbornoy-kazakhstana-religii-i-evrope/
Бактиер Зайнутдинов
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Оренбурге» рассказали о деталях трансфера Оганесяна из «Спартака»
Советник Федуна Камоцци объяснил причины ухода из «Спартака»: «Завтра я покидаю клуб»
Кобелев не считает, что два игрока «Коринтианса» заменят Алберто в «Зените»
РПЛ, таблица переходов: Ларссон уехал, Иван и Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
Булыкин считает, что Денис Черышев пригодится «Динамо»
Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Галатасарай»: «Он любит новые вызовы»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
ЦСКА сделал новое предложение «Фенербахче» по полузащитнику Яндашу
Арустамян: «ЦСКА может приобрести полузащитника «Фиорентины» Пульгара за 3 миллиона евро»
В ЦСКА допустили ответный визит футболистов на тренировку к фигуристкам
ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану»
Валиева: «Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждем их на льду!»
Источник: ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по полузащитнику Мендесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев не считает, что два игрока «Коринтианса» заменят Алберто в «Зените»

Советник Федуна Камоцци объяснил причины ухода из «Спартака»: «Завтра я покидаю клуб»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости