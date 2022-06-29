Зайнутдинов прокомментировал назначение Федотова главным тренером ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером команды.

15 июня армейцы объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб красно-синих вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Все приняли Владимира Валентиновича отлично, — приводит слова Зайнутдинова Metaratings.ru. — С первых тренировок тренер начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду. Сборы у Федотова очень сложные: много бегаем, работаем в тренажерном зале. Хотя они и должны быть такими».

Также полузащитник высказался о качествах Федотова, а также прокомментировал мнение о том, что у тренера может не получиться в ЦСКА из-за отсутствия опыта работы в топ-клубах.

«Пока мне сложно оценить его особенные качества, потому что команда познакомилась с ним совсем недавно. Задай мне этот вопрос в конце сезона, и я на него точно отвечу. Дай бог, чтобы все у него в ЦСКА получилось лучшим образом. Я ни капли неуверенности у Владимира Валентиновича не заметил. Сейчас Федотов выглядит очень уверенным тренером», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова завоевал серебряные медали чемпионата России. ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице.