Советник Федуна Камоцци объяснил причины ухода из «Спартака»: «Завтра я покидаю клуб»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем в московском клубе.

«Завтра я покидаю «Спартак», это правда. Почему? Мое время прошло. Это была лично моя инициатива закончить работу с этим клубом. Никакого конфликта с клубом у меня нет. Отношения с Федуном и Заремой? С моей стороны — никаких проблем не было», — сказал Камоцци «СЭ».

Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 года.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» стал 10-м в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России, где в финале красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

09.07.2022 | Зенит — Спартак