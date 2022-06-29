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Советник Федуна Камоцци объяснил причины ухода из «Спартака»: «Завтра я покидаю клуб»

Советник Федуна Камоцци объяснил причины ухода из «Спартака»
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Франко Камоцци.

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем в московском клубе.

«Завтра я покидаю «Спартак», это правда. Почему? Мое время прошло. Это была лично моя инициатива закончить работу с этим клубом. Никакого конфликта с клубом у меня нет. Отношения с Федуном и Заремой? С моей стороны — никаких проблем не было», — сказал Камоцци «СЭ».

Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 года.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» стал 10-м в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России, где в финале красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

09.07.2022 | Зенит — Спартак
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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