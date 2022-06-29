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Кобелев не считает, что два игрока «Коринтианса» заменят Алберто в «Зените»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев оценил обмен игроками между «Зенитом» и «Коринтиансом».

— Нужны ли «Зениту» вратарь и полузащитник «Коринтианса» или игроков данного амплуа хватает?

— Мы не знаем качество этих футболистов, поэтому говорить об этом преждевременно. «Зенит» — сбалансированная команда. После ухода Дзюба и Оздоева клуб взял нападающего из «Сочи». В российской Премьер-лиге сине-бело-голубые выше сильнее остальных.

— Может ли бразильский вратарь Иван повторить путь Гильерме, который, в свое время, неожиданно появился в «Локомотиве»?

— Гилерме более 10 лет находится в России, — рассказал «Спорту День за Днем» Кобелев. — В нынешней ситуации непросто говорить о таком продолжительном сроке выступлений иностранца в РПЛ. Посмотрим, что это за вратарь. Неясно, будет ли он соответствовать уровню «Зенита». Честно говоря, я не вижу этих двух футболистов заменой Алберто.

29 июня «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в составе «Коринтианс».

Состав «Зенита» пополнят вратарь бразильского клуба Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kobelev-ne-schitaet-dvukh-igrokov-korintiansa-zamenoy-alberto-v-zenite
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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