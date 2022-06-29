Кобелев не считает, что два игрока «Коринтианса» заменят Алберто в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев оценил обмен игроками между «Зенитом» и «Коринтиансом».
— Нужны ли «Зениту» вратарь и полузащитник «Коринтианса» или игроков данного амплуа хватает?
— Мы не знаем качество этих футболистов, поэтому говорить об этом преждевременно. «Зенит» — сбалансированная команда. После ухода Дзюба и Оздоева клуб взял нападающего из «Сочи». В российской Премьер-лиге сине-бело-голубые выше сильнее остальных.
— Может ли бразильский вратарь Иван повторить путь Гильерме, который, в свое время, неожиданно появился в «Локомотиве»?
— Гилерме более 10 лет находится в России, — рассказал «Спорту День за Днем» Кобелев. — В нынешней ситуации непросто говорить о таком продолжительном сроке выступлений иностранца в РПЛ. Посмотрим, что это за вратарь. Неясно, будет ли он соответствовать уровню «Зенита». Честно говоря, я не вижу этих двух футболистов заменой Алберто.
29 июня «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в составе «Коринтианс».
Состав «Зенита» пополнят вратарь бразильского клуба Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -