Кобелев не считает, что два игрока «Коринтианса» заменят Алберто в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев оценил обмен игроками между «Зенитом» и «Коринтиансом».

— Нужны ли «Зениту» вратарь и полузащитник «Коринтианса» или игроков данного амплуа хватает?

— Мы не знаем качество этих футболистов, поэтому говорить об этом преждевременно. «Зенит» — сбалансированная команда. После ухода Дзюба и Оздоева клуб взял нападающего из «Сочи». В российской Премьер-лиге сине-бело-голубые выше сильнее остальных.

— Может ли бразильский вратарь Иван повторить путь Гильерме, который, в свое время, неожиданно появился в «Локомотиве»?

— Гилерме более 10 лет находится в России, — рассказал «Спорту День за Днем» Кобелев. — В нынешней ситуации непросто говорить о таком продолжительном сроке выступлений иностранца в РПЛ. Посмотрим, что это за вратарь. Неясно, будет ли он соответствовать уровню «Зенита». Честно говоря, я не вижу этих двух футболистов заменой Алберто.

29 июня «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в составе «Коринтианс».