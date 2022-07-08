Источник: «Ростов» и «Динамо» согласовали трансфер Комличенко

«Ростов» договорился с «Динамо» о трансфере нападающего Николая Комличенко, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ростовчане заплатят за 27-летнего россиянина около одного миллиона евро.

Отмечается, что клуб подпишет с нападающий четырехлетний контракт.

В прошедшем сезоне Комличенко забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.