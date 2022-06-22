Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановить контракт с московским клубом, сообщает Norrkopings Tidningar.

По информации источника, 23-летний исландец хочет вернуться в шведский «Норчепинг», за который выступал до перехода в ЦСКА в 2018 году.

Прошедший сезон Сигурдссон провел на правах аренды в итальянской «Венеции». Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Вчера, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.