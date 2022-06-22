«Динамо» проведет товарищеский матч с «Локомотивом»

«Динамо» сыграет в товарищеском матче с «Локомотивом» перед стартом сезона-2022/2023 РПЛ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет 10 июля на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место в чемпионате России, «Локомотив» стал шестым.