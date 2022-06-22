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«Динамо» проведет товарищеский матч с «Локомотивом»

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«Динамо» сыграет в товарищеском матче с «Локомотивом» перед стартом сезона-2022/2023 РПЛ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет 10 июля на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место в чемпионате России, «Локомотив» стал шестым.

Источник: https://t.me/fcdynamo/7065
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