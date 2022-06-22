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Журова о решении ФИФА по легионерам: «Нашему футболу надо ориентироваться на своих игроков»

В Госдуме считают, что российский футбол должен ориентироваться на своих игроков
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Светлана Журова.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение ФИФА по легионерам в российских клубах.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

«Нашему футболу надо ориентироваться на своих игроков. У нас же есть в экономике импортозамещение. Вопрос только, как будет уходить тот или иной игрок, что он будет говорить и не заставят ли его делать яркие заявления. Тогда понятно, что в Россию он больше не вернется. Болельщики просто не захотят видеть игрока в команде, который плохо говорил о клубе или их стране. Если же игроки будут придерживаться нейтралитета, то тогда они смогут вернуться к нам. Для ФИФА это компромиссное решение, чтобы совсем не лишать Россию игроков, а те могут воспользоваться возможностью и подождать пока политики перестанут вешать на них ярлыки, что они играют у нас», — сказала Журова «СЭ».

Футбол
РПЛ
Светлана Журова
ФИФА
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