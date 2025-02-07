Файзуллаев: «На такой низкой позиции еще не играл, но я покажу 100 процентов того, что умею»
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что постепенно привыкает к позиции, на которой его наигрывает главный тренер армейцев Марко Николич.
«Готовимся к сезону. Мы перешли в новую схему, сейчас изучаем детали. Это для нас новое, нужно чуть-чуть времени, чтобы все довести до автоматизма. Пока никаких проблем нет. Получается, когда мы с мячом, то все атакуют, без мяча — все в оборону. Играл ли я когда-то в «ромбе», как сейчас у Николича? Так низко не играл. Но в полузащите в тройке я играл в сборной и «Пахтакоре» — точно. Я постараюсь показать 100 процентов своей игры», — приводит слова Файзуллаева «ВсеПроСпорт».
Источник: ВсеПроСпорт
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