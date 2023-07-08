Полузащитник «Црвены Звезды» Канга рассказал, что скучает по России

Полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга после матча Кубка PARI Премьер с «Нефтчи» (4:0) рассказал, скучает ли по России.

— В России лучший чемпионат. Здесь лучшие люди.

— Скучаете по России?

— Да.

— Если бы у вас был шанс вы вернетесь?

— Без проблем.

— В какой клуб?

— Я не знаю.

С 2013 по 2016 год Канга играл за «Ростов». За это время он провел 70 матчей, забив 7 голов.