Гелор Канга: «Дзюба сейчас просто хороший нападающий, но не топовый»

Полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга рассказал, что думает о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе. Он также назвал своего любимого игрока в России.

— Дзюба сейчас топовый нападающий?

— Сейчас нет. Просто хороший, но не топовый.

— Вы следите за ним?

— Да.

— Какой ваш любимый игрок в России?

— Данни. Он отличный парень, хороший игрок. У него высокий профессионализм.

С 2013 по 2016 год Канга играл за «Ростов». За это время он провел 70 матчей, забив 7 голов.