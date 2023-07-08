Гелор Канга: «Дзюба сейчас просто хороший нападающий, но не топовый»
Полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга рассказал, что думает о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе. Он также назвал своего любимого игрока в России.
— Дзюба сейчас топовый нападающий?
— Сейчас нет. Просто хороший, но не топовый.
— Вы следите за ним?
— Да.
— Какой ваш любимый игрок в России?
— Данни. Он отличный парень, хороший игрок. У него высокий профессионализм.
С 2013 по 2016 год Канга играл за «Ростов». За это время он провел 70 матчей, забив 7 голов.
34-летний Дзюба в прошедшем сезоне провел в составе «Локомотива» 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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5
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11
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12
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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