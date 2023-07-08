Гаджи Гаджиев оценил возможный трансфер Медины в «Спартак»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».
«Есть нормы и правила перехода. Медина их не нарушает. Понимаю, если бы Медина был воспитанником или поиграл за ЦСКА лет 10. Но он пришел в клуб состоявшимся футболистом. С отношениями между болельщиками он вряд ли знаком. Клятву верности никому не давал. Так и в чем проблема? Болельщиков можно понять. Они переживают за клуб, не терпят ухода к конкурентам.
ЦСКА получит компенсацию за этот трансфер. Так что сделка хорошая для армейцев. Сказать, что Медина — это Месси или Мбаппе для РПЛ, нельзя. Это не тот футболист, из-за ухода которого стоит долго переживать. За 7 миллионов при рациональном использовании можно взять футболистов, которые точно не хуже», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».
8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».
Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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