Полузащитник «Ахмата» Даниэл Жуниор не забил в пустые ворота в концовке матча с «Динамо»
Игроки «Ахмата» не реализовали два голевых момента в конце матче 10-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
На последних минутах Бернард Бериша вышел один на один с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным, но попал в штангу. Первым на добивании был полузащитник грозненцев Даниэл Жуниор, но он не сумел попасть в пустые ворота.
«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.
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|
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|21
|
3
|Локомотив
|10
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|3
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|18
|
4
|Зенит
|10
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|2
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|
5
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|5
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|16
|
6
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|10
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|
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|5
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|
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|4
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|3
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|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
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|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
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|2
|0
|8
|9-16
|6
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1
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