Полузащитник «Ахмата» Даниэл Жуниор не забил в пустые ворота в концовке матча с «Динамо»

Игроки «Ахмата» не реализовали два голевых момента в конце матче 10-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

На последних минутах Бернард Бериша вышел один на один с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным, но попал в штангу. Первым на добивании был полузащитник грозненцев Даниэл Жуниор, но он не сумел попасть в пустые ворота.

«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.