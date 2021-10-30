«Получилось бы у Бердыева в «Спартаке»? Он в 30 лучших тренеров мира». Мнение Шикунова

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, смог бы Курбан Бердыев успешно работать в этой команде.

— Должен ли Витория был подать в отставку после 1:7?

— Надо находиться внутри клуба, чтобы знать всю ситуацию. Как руководители восприняли такой разгром? Мы же ни от кого из них не услышали комментариев. Спортивного директора нет, генеральный в эти процессы не лезет. А большие боссы не отреагировали в прессе. Ну а зачем Рую самому уходить? Он не хочет бросать команду, чувствует свою вину и постарается теперь поправить положение.

— Вы ратовали за то, чтобы «Спартак» возглавил Курбан Бердыев. Думаете, он бы выправил ситуацию?

— Бердыев в любой команде может поставить свой футбол. Это большой тренер, который до сих пор входит в 30 лучших специалистов мира. 27-й в рейтинге. Он обыгрывал Гвардиолу вообще-то. Реально топовый специалист. Но в «Спартаке» по-своему видят ситуацию. Там люди платят деньги, имеют право выбирать.

Бердыев мог стать главным тренером «Спартака» летом 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева. В итоге этот пост занял Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

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