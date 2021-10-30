Слуцкий: «Рад, что наконец-то прервалась серия без побед»

Главный тренер Рубина Леонид Слуцкий после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) подвел итоги встречи.

— Инициатива переходила от одной команды к другой, — отметил Слуцкий. — Был кусок, когда в начале второго тайма играли без середины поля, быстрая атака была с нашей стороны, тут же получали контратаку. Мне кажется, может быть это ошибочное мнение, что мы были чуть-чуть острее в эпизодах. Очень равная и тяжелая игра, которая решилась эпизодом в компенсированное время. Чему я очень рад. Мы совсем недавно здесь пропустили в добавленное время, а сейчас забили. Я очень рад, что наконец-то прервалась серия без побед.

— Гол — наигранная комбинация?

— Она и наигранная, и не наигранная. У нас есть несколько вариантов розыгрыша и какой из них применять, мы определяем в зависимости от расстановки соперника.