Полиция Ростова отпустила болельщиков "Спартака"

Ростовская полиция отпустила болельщиков "Спартака", задержанных после субботнего матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2).

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области, на всех задержанных были составлены административные протоколы.

– Все задержанные были отпущены из полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

При этом количество болельщиков, задержанных полицией, не называется. Как ранее сообщал "СЭ", таких лиц было восемь человек. (Александр Рогулев)​

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