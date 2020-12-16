Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 19-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги от «Зенита» (1:3).

— С чем связано поражение? Может, с нехваткой сил?

— Мы были свежими. Когда нас так прессинговали, у нас не было шансов выходить без потерь. И поле на стадионе было не лучшим. Я просил гендиректора о высоком нападающем, мне приобрели Соболева. Сегодня такого игрока не было в команде.

— Прокомментируйте действия Максименко в первых двух пропущенных мячах. Он не справляется с давлением?

— Нет никаких проблем с ним. Было много моментов, но Саша справлялся, выручал. А когда мяч в штрафной, Саша идет в центр ворот. В такой ситуации трудно голкиперу реагировать на удары, когда нет возможности увидеть эпизод четко.

(Гоша Чернов)