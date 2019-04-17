Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: "Никакого примирения не происходило!"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого рассказал о развязке конфликта после удара стулом и оскорблений.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– В момент после прихода Гайсина вам А.Кокорин наносил удар? Я на видео это увидела, – обратилась прокурор к чиновнику.

– Насколько я помню – да. Что я могу отметить. Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я – китаец. Это все сопровождалось нецензурными выражениями. Никакой градус агрессии со стороны этой компании снижен не был.

В СМИ звучало, что было какое-то примирение. Никакого примирения не происходило! Иначе бы в этом случае компания не вела бы себя так агрессивна, когда уходила. Они понимали, что сила на их стороне. И они готовы если надо этим воспользоваться.

Я попросил сотрудников "Кофемании" вызвать полицию. Через некоторое время они прибыли, и предложили проследовать в Пресненское ОВД, там я написал заявление о нападении на себя. После этого обратился за медпомощью в клинику, где мне был поставлен диагноз закрытые ЧМТ, сотрясение мозга, скол эмали передних зубов. (Александр Рогулев)

Пак дает показания по делу Кокорина и Мамаева. Live!