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«Пока не долетела». Газизов — о перчатке «Зениту»

22:29
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов остался доволен судейством в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:1). Также он прокомментировал свои слова о намерении «бросить перчатку» чемпионам России.

— Вам не кажется, что сегодняшний матч судейский корпус отработал достаточно хорошо?

— Я согласен. В последнее время стало меньше грубых судейских ошибок. Будем держать за это кулачки. Еще раз хочу поздравить болельщиков с хорошей игрой. Такие матчи украшают российский футбол. Также я рад, что три российских клуба будут играть в Лиге чемпионов.

— Вы встретились с Медведевым сегодня?

— Только что поздоровался!

— Перчатка долетела?

— Нет, пока вот, она на мне (смеется). (Артем Калинин)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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