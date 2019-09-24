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Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его машинах нарушили правила на 30 тысяч рублей

11:03
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оплатил штрафов на 30 тысяч рублей. Причем эти нарушения ПДД произошли на его автомобилях, когда футболист отбывал тюремный срок, сообщает Telegram-канал Mash.

Его машиной активно пользовалась жена Кокорина Дарья Вилатова. Камеры зафиксировали 40 нарушений ПДД на общую сумму в 30 тысяч рублей. Среди нарушений числятся: превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушение знаков и разметки.

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