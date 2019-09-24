Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его машинах нарушили правила на 30 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оплатил штрафов на 30 тысяч рублей. Причем эти нарушения ПДД произошли на его автомобилях, когда футболист отбывал тюремный срок, сообщает Telegram-канал Mash.

Его машиной активно пользовалась жена Кокорина Дарья Вилатова. Камеры зафиксировали 40 нарушений ПДД на общую сумму в 30 тысяч рублей. Среди нарушений числятся: превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушение знаков и разметки.