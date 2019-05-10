Погребняк спас "Урал" от поражения в матче с "Оренбургом"

"Оренбург" сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2 в матче 28-го тура чемпионата России. Отметим, что хозяева не могут победить уже четыре матча подряд.

В составе "Оренбурга" по голу забили Алексей Сутормин и Артем Галаджан. Для последнего это всего второй гол в премьер-лиге. У гостей на последних секундах встречи счет сравнял нападающий Павел Погребняк.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Оренбург" – "Урал" (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

Голы: Ойеволе, 51 - в свои ворота (0:1). Сутормин, 72 (1:1). Галаджан, 87 (2:1). Погребняк, 90+6 (2:2).

"Оренбург": Фролов, Малых, Шахов, Сиваков, Ойеволе (Афонин, 80), Терехов, Мишкич, Попович, Сутормин, Рикарду Алвеш (Галаджан, 74), Деспотович (Кулишев, 86).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Араторе (Егорычев, 66), Бумаль, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк, 78).

Предупреждения: Араторе, 42. Терехов, 55. Малых, 60. Мишкич, 65. Галаджан, 90+4. Попович, 90+6.

Судьи: Еськов. Кобзев, Мурашов (все - Москва).

10 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

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